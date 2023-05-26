Подмосковье 26 мая 2023, 14:38 Дома для переселенцев из аварийного жилья построят в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске к 2024 году

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Два дома в жилом комплексе «Молодежный» построят в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске к 2024 году. Часть из 258 квартир будет предназначена для переселения людей из аварийного жилья.

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство двух многоквартирных домов в жилом комплексе «Молодежный». Готовность объектов составляет 35%.

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В корпусе № 4 идут монолитные работы на уровне 7-го этажа, а в корпусе № 5 — на уровне 4-го. Первый из них построят в 4-м квартале 2023 года, а второй — во 2-м квартале 2024 года.

«Два дома в 11 и 14 этажей рассчитаны на 258 квартир, часть из которых предназначена для переселения людей из аварийного жилья. Важно, что застройщик уделяет особое внимание возведению социальной инфраструктуры», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в жилом комплексе откроют молодежный клуб и детский сад на 60 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине откроют через месяц.

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