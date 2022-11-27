Подмосковье 27 ноября 2022, 00:12 Дома для переселенцев из аварийного жилья построят на улице Владимирской в Сергиевом Посаде

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На улице Владимирской в Сергиевом Посаде построят два 12-этажных дома для переселенцев из аварийного жилья. Планируется, что в новостройки смогут переехать 272 семьи.

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Сейчас при участии администрации округа и Минстроя Московской области ведутся работы по инженерным изысканиям и проектированию этих домов.

После завершения строительства сюда переедут 272 семьи, это жители из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также с улиц Инженерной и Фафорского Сергиева Посада, а также несколько семей из Краснозаводска.

Для домов разработали подробную квартирографию — это необходимо для того, чтобы жители при переезде получили не меньшую квартиру, а такую же по площади или чуть больше.

Подрядчик активно выйдет на стройплощадку в 2023 году.

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