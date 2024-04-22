Подмосковье 22 апреля 2024, 20:17 Дома для переселения из аварийного жилья построят в Яхроме Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство домов для расселения аварийного фонда продолжается в Яхроме Дмитровского округа. Ход работ проверили в Минстрое Подмосковья.

МКД возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас строители выполняют фасадные работы, делают чистовую отделку помещений и устройство инженерных сетей. На прилегающей территории ведется благоустройство.

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В новостройки переедут 168 семей переселенцев — это 410 человек. Это жители аварийных домов на улицах Ленина и Парковая в Яхроме.

Передать ключи от новых квартир с отделкой планируется до конца осени.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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