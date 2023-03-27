Подмосковье 27 марта 2023, 12:37 Дом в микрорайоне Солнечном в Видном сделали доступным для инвалидов по требованию Госжилинспекции ГЖИ МО

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Управляющая компания «УК ЖКХ» провела ремонт подъемных платформ для инвалидов в доме № 5 микрорайона Солнечного в Видном. Качество работ оценила Госжилинспекция.

Наладить работу подъемников попросили жители дома. Их сигнал приняли в Госжилинспекции и взяли вопрос на контроль.

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При осмотре инспекторы установили, что управляющая компания МУП «УК ЖКХ» организовала все необходимые ремонтные и пусконаладочные работы. В результате электроплатформы открыли для эксплуатации во всех подъездах дома.

«Делать дома доступными и комфортными обязаны именно управляющие организации. Это означает в том числе следить за наличием приспособлений для инвалидов и устанавливать их в случае необходимости», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сотни жителей аварийных домов Рузы получат ключи от комфортных квартир в этом году. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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