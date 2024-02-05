Подмосковье 05 февраля 2024, 13:43 Дом культуры в поселке Поварово капитально отремонтируют в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Капитальный ремонт дома культуры в поселке Поварово под Солнечногорском начался в декабре. Там отремонтируют фасад и внутренние помещения, заменят окна на пластиковые и обновят плитку. Завершат работы к третьему кварталу 2024 года.

Общая площадь здания, которую затронут обновления, составляет более 800 квадратных метров.

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«Это долгожданное событие как для работающих в сфере культуры, так и для местных жителей. Это первый капитальный ремонт с 1957 года, когда дом культуры был построен. Основная цель ремонта — это восстановить исторический облик здания, так как ранее он был слегка изменен при обшивке металлическим сайдингом», — отметила директор Поваровского культурного центра Вера Скороходова.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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