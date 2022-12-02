Подмосковье 02 декабря 2022, 12:07 Дом культуры в Пересвете под Сергиевым Посадом открыли после капремонта

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Дом культуры «Космос» в Пересвете открылся после капитального ремонта. Там обновили оборудование и инженерные системы, привели в порядок помещения.

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Зрительный зал на 500 мест оснастили звуковым и световым оборудованием, чтобы проводить мероприятия на высоком уровне. Здание сделали доступным для людей с ограниченными возможностями.

Глава Минкультуры региона Василий Кузнецов отметил, что нацелен сделать такие объекты важными центрами культурной жизни городов. Особенное внимание уделяют старым учреждениям, в которых росли и воспитывались несколько поколений жителей.

«Такие объекты, напитанные правильной созидательной атмосферой, должны становиться точками притяжения, где кипит жизнь с утра до вечера, как это было раньше», — отметил он.

В ДК «Космос» занимаются свыше тысячи человек, из которых более 700 — дети. Им доступны 52 творческих кружка, среди которых хореография, театральные и музыкальные студии и другие.

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