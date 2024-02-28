28 февраля 2024, 13:52
Дом культуры «Поварово» в Солнечногорске отремонтируют к сентябрю
Дому культуры «Поварово» в Солнечногорске вернут исторический облик. Строители капитально отремонтируют здание к 1 сентября. Работы такого масштаба проводятся впервые за 67-летнюю историю учреждения культуры.
Сейчас продолжается ремонт фасада и замена окон. Специалисты штукатурят помещения, а после приступят к частичной замене плитки. В дальнейшем планируется благоустройство прилегающей территории.
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Ремонт ведется с привлечением средств инвестора. Обновление затронет более 800 квадратных метров площади здания.
«Кружки и занятия в доме культуры посещают почти 1500 юных жителей поселка Поварово. И ребятишки, и их родители, и педагоги с нетерпением ждут завершения ремонта — все работы планируется закончить к 1 сентября», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч жилых домов капитально отремонтируют в регионе в 2024 году.
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Солнечногорск
Ремонтные работы
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