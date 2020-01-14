Дом культуры открыли в Богородском округе после ремонта. Там будут учить музыке и рисованию
Семиклассник Саша давно мечтал заняться музыкой. После открытия дома культуры он сможет научиться играть на барабанах в родной деревне.
Раньше детям приходилось ездить в соседнее село. Своего дома культуры не было, оставалось только завидовать.
Еще весной в здании не было крыши, сюда было страшно зайти. Позади семь месяцев ремонтных работ, сделаны пол, потолок, установлены новые окна и двери.
В новом здании откроется библиотека, здесь же разместятся кружки. Детей будут учить рисованию и прикладному творчеству.
«Уже хочется большинству наших жителей возродить былое величие нашей читающей нации, самой читающей, самой интеллигентной, нации, которая была способна делать своими руками массу хороших вещей», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.
Кроме творческих занятий для детей, в новом ДК запланированы мероприятия для старшего поколения. Для пенсионеров-участников программы «Активное долголетие» тут организуют клуб по интересам.