Дом культуры открыли в Богородском округе после ремонта. Там будут учить музыке и рисованию

В деревне Колонтаево после капитального ремонта торжественно открылся дом культуры. Теперь жителям не придется ездить в соседнюю деревню, чтобы заниматься музыкой и другими активностями.

Семиклассник Саша давно мечтал заняться музыкой. После открытия дома культуры он сможет научиться играть на барабанах в родной деревне.

Раньше детям приходилось ездить в соседнее село. Своего дома культуры не было, оставалось только завидовать.

Еще весной в здании не было крыши, сюда было страшно зайти. Позади семь месяцев ремонтных работ, сделаны пол, потолок, установлены новые окна и двери.

Источник фото: телеканал «360»

В новом здании откроется библиотека, здесь же разместятся кружки. Детей будут учить рисованию и прикладному творчеству.

«Уже хочется большинству наших жителей возродить былое величие нашей читающей нации, самой читающей, самой интеллигентной, нации, которая была способна делать своими руками массу хороших вещей», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Кроме творческих занятий для детей, в новом ДК запланированы мероприятия для старшего поколения. Для пенсионеров-участников программы «Активное долголетие» тут организуют клуб по интересам.