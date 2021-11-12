Дом культуры «Кучино» в Балашихе откроют после реконструкции в начале декабря

Дом культуры «Кучино» в Балашихе планируют открыть после реконструкции в начале декабря. Она продлилась почти два года. Здание привели в порядок, сохранив его исторический облик.

Источник фото: Евгений Дудин

Это отметил глава округа Сергей Юров. По его словам, в доме культуры восстановили помещения и сберегли исторический вид. Установили современное оборудование.

На сегодняшний день работы уже завершены, но остались небольшие штрихи. Здесь смогут заниматься много ребят Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Благодаря ремонту заменили кровлю, улучшили состояние фасада, обновили инженерные коммуникации. Территорию дома культуры благоустроили.

«Как только организуем официальное открытие, сразу же составим календарь событий. Планируем провести целый ряд фестивалей для жителей нашего города», — отметил Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

По его словам, нет сомнений в том, что это место станет новым центром притяжения. В большом зале с театральной сценой смогут разместиться 230 зрителей.

Малая сцена для небольших показов готова будет принять 36 человек. Об этом рассказала директор Дома культуры «Кучино» Любовь Ульянова.

В новых и красивых интерьерах мы оставили прежний стиль. Профиль нашего учреждения тоже остался неизменен Любовь Ульянова.

Источник фото: Евгений Дудин

Она добавила, что насчитывается уже около 22 коллективов. В реконструкцию Дома культуры «Кучино» вложили около 200 миллионов рублей.