Завершить ремонт в ДК «Кучино» запланировали до конца года

Капитальный ремонт ДК «Кучино» в Балашихе проводят в рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья». На объекте уже заменена кровля, все инженерные коммуникации, укреплен фундамент и приведен в порядок фасад здания. Ход работ проверил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Общая сумма капремонта, технического переоснащения здания и благоустройства прилегающей к ДК территории составляет более 200 миллионов рублей.

«Вместе с капитальным ремонтом капитально преображается и ДК „Кучино“. Работы ведутся почти два года, в период пандемии темп работ был снижен. Первый год проходило укрепление фундамента. Подвальное помещение полностью укреплено и изменено, что потребовало дополнительных затрат, а также выделения дополнительных средств из регионального бюджета. Строители укладываются в эти средства», — пояснил Тарас Ефимов.

Проект обновленного ДК выполнен так, чтобы сохранился исторический облик здания и его внутренние элементы — лепнина, архитектурные особенности, включая балконы в большом зрительном зале. Для людей с особенностями здоровья оборудуют посадочные места на первых двух рядах большого зрительного зала, в который они смогут попасть через отдельный вход, оборудованный специальным пандусом.

На прилегающей территории будет установлено новое облегченное ограждение и детская площадка, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Появятся лавочки, цветники, новые зеленые насаждения. Будет возобновлен проект «Кинодворик» — организованы удобные места для просмотра фильмов и место для подвесного экрана. Будет организована автопарковка на 28 мест Любовь Ульянова директор МБУК «Дом культуры Кучино»

Завершить ремонт планируют в конце этого года.