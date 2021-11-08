08 ноября 2021, 16:58
Дом культуры «Кучино» откроют в Балашихе после капремонта в конце ноября
ДК «Кучино» в городском округе Балашиха отремонтировали в рамках президентского проекта «Культура»
В доме культуры «Кучино» в Балашихе завершается капитальный ремонт. Работы проводились в рамках президентского проекта «Культура».
Как рассказали в пресс-службе Минкультуры Подмосковья, в обновленном ДК готовятся к открытию — устанавливают мебель, системы навигации и занимаются благоустройством территории.
Общая сумма капремонта, технического переоснащения здания и благоустройства прилегающей к Дому культуры «Кучино» территории составила более 200 миллионов рублей.
В Подмосковье капитальный ремонт продолжается в 10 домах культуры, уточнили в пресс-службе ведомства.