Дом культуры «Кучино» откроют в Балашихе после капремонта в конце ноября

В доме культуры «Кучино» в Балашихе завершается капитальный ремонт. Работы проводились в рамках президентского проекта «Культура».

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры Подмосковья, в обновленном ДК готовятся к открытию — устанавливают мебель, системы навигации и занимаются благоустройством территории.

Общая сумма капремонта, технического переоснащения здания и благоустройства прилегающей к Дому культуры «Кучино» территории составила более 200 миллионов рублей.

В Подмосковье капитальный ремонт продолжается в 10 домах культуры, уточнили в пресс-службе ведомства.