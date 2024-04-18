Подмосковье 18 апреля 2024, 14:27 Дом для жителей аварийного фонда построят в Шатуре к осени Главгосстройнадзор МО

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Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья построят в 5-м микрорайоне в Шатуре в третьем квартале этого года. Там обустроят 132 квартиры.

Ход строительства дома проверили сотрудники подмосковного стройнадзора. В ведомстве рассказали, что в семиэтажное здание переедут 132 семьи.

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Сейчас на объекте монтируют внутренние коммуникации и фасады, а также ведут отделку помещений. Готовность работ превысила 58%.

«Входы в подъезды выполнят без ступеней для организации безбарьерной среды. Внутренний двор сделают полузакрытым, придомовую территорию благоустроят, в том числе, установят детскую игровую площадку и сделают зону отдыха, а также обустроят плоскостную парковку для автовладельцев», — отметили в министерстве.

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