03 апреля 2024, 13:58
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пушкино построили на 95%
Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в пушкинском микрорайоне Мамонтовка вышло на финишную прямую. Готовность объекта составляет 95%.
Квартиры в новом девятиэтажном здании получат 115 семей, а всего новоселье отпразднуют 320 жильцов.
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По словам начальника строительного участка Руслана Набиева, в доме уже завершили монтаж инженерных коммуникаций.
«Ведется монтаж обоев, потолков и установка сантехнических устройств. Отделка холлов и коридоров уже выполнена, установлены входные и межкомнатные двери. Также продолжаются работы по благоустройству придомовой территории и асфальтированию проездов», — рассказал Набиев.
Он добавил, что дом строится с использованием современных технологий. В новостройке предусмотрен технический этаж и лифты с двумя входами.
Строительство ведется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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