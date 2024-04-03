Подмосковье 03 апреля 2024, 13:58 Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пушкино построили на 95% Источник фото: Ольга Шеметова

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Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в пушкинском микрорайоне Мамонтовка вышло на финишную прямую. Готовность объекта составляет 95%.

Квартиры в новом девятиэтажном здании получат 115 семей, а всего новоселье отпразднуют 320 жильцов.

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По словам начальника строительного участка Руслана Набиева, в доме уже завершили монтаж инженерных коммуникаций.

«Ведется монтаж обоев, потолков и установка сантехнических устройств. Отделка холлов и коридоров уже выполнена, установлены входные и межкомнатные двери. Также продолжаются работы по благоустройству придомовой территории и асфальтированию проездов», — рассказал Набиев.

Он добавил, что дом строится с использованием современных технологий. В новостройке предусмотрен технический этаж и лифты с двумя входами.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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