Подмосковье 11 сентября 2023, 18:56 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Солнечногорске к концу года пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Дом из пяти секций в микрорайоне Рекинцо-2 достроят к концу 2023 года. Многоэтажка предназначена для переселенцев из аварийного жилья. На сегодняшний день строительная готовность МКД составляет более 27%. После сдачи объекта квартиры получат порядка 400 граждан.

Ход строительства дома для переселения проверяют раз в неделю. Сейчас на объекте трудятся 75 человек, специалисты четко соблюдают график.

Реклама

«В новый дом до конца года переедут жители из 147 аварийных помещений. Застройщик ООО „КРОСТ-Д“ уже возвел две секции многоэтажки и проводит работы по пароизоляции кровли, а также выполняет кладку внутренних перегородок. На третьей секции ведется монтаж стеновых панелей и плит перекрытий», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г.о Солнечногорск Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г.о Солнечногорск

В новый многоквартирный дом «Рекинцо-2» переселят жителей из аварийных домов, расположенных на улице Лепсе, Ленинградская, 1 Мая, Вертлинская, Прожекторная и Красная, д. 168, а также в поселке Поварово и микрорайоне № 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».