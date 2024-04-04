Подмосковье 04 апреля 2024, 16:02 Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Подольске в мае Главгосстройнадзор МО

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Многоэтажный жилой дом на улице Плещеевской достроят в мае, о чем сообщил Главгосстройнадзор Подмосковья. Сюда переедут жители Подольска из аварийных квартир.

Строить дом начали в августе 2023 года, а завершение строительства намечено на май 2024-го. Сейчас готовность многоэтажки составляет 86%. Ведутся устройство фасадов, внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей. Территорию у дома начали благоустраивать — здесь будут детские и спортивные площадки. Около входа в подъезд сделают велопарковку.

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В 13-этажном доме будет 84 квартиры. Все они предназначены для тех, кто сейчас живет в ветхом и аварийном жилье. Уже летом новоселами станут 192 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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