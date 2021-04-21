Подмосковным компаниям предоставят субсидии для трудоустройства безработных

Подмосковные работодатели смогут получить субсидии для трудоустройства безработных граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Государство выплатит компании сумму в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенную на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Так же будут учитывать фактическую численность трудоустроенных безработных граждан, по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты их трудоустройства.

Средства работодателям направят из Фонда социального страхования РФ. Для этих целей из федерального бюджета выделили 12 миллиардов рублей.

Чтобы получить выплату, нужно отправить заявление с указанием перечня свободных мест и вакантных должностей ф личном кабинете портала «Работа в России» www.trudvsem.ru.

На выплаты имеют право работодатели, которые трудоустраивают граждан с официальным статусом безработного на момент трудоустройства, со статусом безработного на 1 января 2021 года.

«В Подмосковье уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости состоят более 94 тысяч безработных, из них порядка 35 тысяч получают пособие», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.