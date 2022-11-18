Подмосковье 18 ноября 2022, 17:04 Дольщики ЖК «Заречье» в Люберцах получили ключи от квартир

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Жилой комплекс «Заречье» в Люберцах достроили. Дольщики получили ключи от квартир спустя семь лет ожидания. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Среди дольщиков, которые наконец смогут въехать в квартиры, многодетная мать Кристина Холопова. Она рассказала, что это событие стало радостным для всей семьи.

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«Очень рада наконец получить свою квартиру, которую ждала много лет. Ключи нам должны были выдать давно, но сроки постоянно сдвигались», — поделилась она.

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Строительства ЖК началось в 2012 году. Получить ключи участники долевого строительства должны были в 2015-м, однако из-за финансовых проблем стройку заморозили.

Глава Минжилполитики региона Инна Федотова поздравила собственников с получением ключей и рассказала, что это стало возможно благодаря привлечению инвестора.

«Дома построены и введены в эксплуатацию. Теперь люди могут получить ключи от квартир, сделать ремонт и отпраздновать новоселье», — сказала глава министерства.

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