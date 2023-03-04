Подмосковье 04 марта 2023, 17:07 Дольщики ЖК «Симферопольский» в Подольске начали получать ключи от квартир

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Участники долевого строительства ЖК «Симферопольский» в Подольске ждали получения ключей от своего жилья более восьми лет. С начала года уже около 30 жильцов дома № 4 по улице Спортивной получили ключи от квартир.

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«Когда нам позвонили и сказали, что мы наконец-то можем приехать, подписать акт приемки, мы обрадовались, но до сих пор с трудом верим, что все это заканчивается», — поделилась дольщица Ольга Сукрина.

Как напомнила замглавы администрации Подольска Елена Лебеденко, в 2012 году инвестор приступил к строительству многоквартирных жилых домов, через три года строительство приостановилось. При этом степень строительной готовности дома на улице Спортивной составляла более чем 90%.

«Реализация прав граждан как участников долевого строительства МКД стала возможна исключительно благодаря механизмам, которые применила публично-правовая компания „Фонд развития территорий“ при поддержке правительства Московской области», — сказала Лебеденко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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