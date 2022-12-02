Подмосковье 02 декабря 2022, 13:52 Дольщики ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске подписали договоры, гарантирующие получение жилья

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Дольщики корпусов № 2 и № 5 ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске начали регистрировать договоры уступки, которые гарантируют получение жилья в строящемся корпусе № 1. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

ЖК «Опалиха Парк» должны были достроить в 2018 году, однако из-за проблем застройщика работы не были выполнены в срок. Квартиры купили около 400 дольщиков.

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Для решения проблемы к строительству привлекли инвестора — ГК «Гранель». Корпус № 1 пообещали достроить до конца 2023 года, а дольщикам корпусов № 2 и № 5 предложили другие варианты получения квартир — в достраиваемом здании или в соседнем ЖК.

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