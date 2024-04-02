Подмосковье 02 апреля 2024, 18:33 Дольщики ЖК «Горки Парк» получат ключи от квартир до конца мая Пресс-служба администрации Ленинского округа

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Глава Ленинского округа Станислав Каторов провел совещание с инициативной группой, представляющей дольщиков ЖК «Горки Парк» и назвал даты выдачи ключей от квартир. Встреча прошла в формате «вопрос-ответ».

«Главное — точные сроки начала передачи квартир в первой очереди строительства. По итогам встречи договорились о создании общего чата, главная цель которого — оперативное информирование инициативной группы по поступающим вопросам», — отметил Каторов.

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Участники долевого строительства жилого комплекса уже начали получать смс-уведомления с приглашениями на приемку квартир. Например, сообщения получили будущие жильцы корпуса 2.1, секций № 3 и № 4. Следующие на очереди получения ключей дольщики корпуса 2.2, секции № 1 — к ним информация поступит до 15 апреля. До конца апреля уведомления получат также жильцы корпусов 1.1. и 1.2, а до конца мая — дольщики корпусов 1.3, 2.1 и 2.2.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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