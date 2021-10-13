facebook_pixel
    13 октября 2021, 12:05

    Доля направляемых на переработку отходов превысит 84% в Подмосковье к 2024 году

    Вице-губернатор Подмосковья Хромушин рассказал об увеличении объемов переработки отходов к 2024 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Не менее 84% коммунальных отходов будут отдавать на вторичную переработку в Подмосковье к 2024 году. Это отметил вице-губернатор региона Евгений Хромушин на Российском экологическом форуме.

    Доля направляемых на переработку отходов превысит 84% в Подмосковье к 2024 году | Изображение 1

    Сейчас Подмосковье — лидер страны по доле направляемых на вторичную переработку отходов. Об этом говорят данные «Российского экологического оператора».

    Мощности в регионе постоянно растут. К 2022 году, по словам Хромушина, Подмосковье придет к 50% размещению отходов.

    Вице-губернатор рассказал, что это значительно больше, чем показатели, указанные в президентском проекте «Экология».

    К 2024 году, когда мы построим мощности по производству RDF-топлива, уже лишь 16% так называемых неперерабатываемых „хвостов“ будут размещать на чашах

    Евгений Хромушин.

    Во время Российского экологического форума заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко отметила, что стали известны регионы, которые лидируют в стране по обращению с ТКО.

    «Ситуация в стране неоднородная. Выделили с коллегами из компании „Российский экологический оператор“ 13 лидеров», — объяснила она.

    Среди них и Московская область. Ранее стало известно, что Подмосковье стало лидером России по объему переработки твердых отходов с начала года.