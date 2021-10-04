Подмосковье стало лидером России по объему переработки твердых отходов с начала года

Подмосковье и Орловскую область назвали лидерами страны по объемам твердых отходов, отправленных на переработку с января по август 2021 года. Итоги подвел Российский экологический оператор.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что такие показатели указывают на выполнение национальной задачи, поставленной президентом.

Цель, которую обозначил президент России, — это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза к 2030 году Денис Буцаев.

Российский экологический оператор подвел итоги за восемь месяцев среди регионов по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов.

Лидерами рейтинга стали Московская и Орловская области, где на переработку отправили 100% твердых отходов. Следом идет Калужская область — 99%.

На четвертом месте Калмыкия. Ниже находятся Костромская область, Адыгея, Ставропольский край, Астраханская, а также Рязанская и Саратовская области.

Реформа в отрасли обращения с твердыми отходами началась в 2019 году. Задача, стоящая перед регионами, — вдвое снизить объем захоронения мусора и обеспечить сортировку 100% ТКО к 2030 году.