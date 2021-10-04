facebook_pixel
    04 октября 2021, 17:05

    Подмосковье стало лидером России по объему переработки твердых отходов с начала года

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье и Орловскую область назвали лидерами страны по объемам твердых отходов, отправленных на переработку с января по август 2021 года. Итоги подвел Российский экологический оператор.

    Подмосковье стало лидером России по объему переработки твердых отходов с начала года | Изображение 1

    Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что такие показатели указывают на выполнение национальной задачи, поставленной президентом.

    Цель, которую обозначил президент России, — это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза к 2030 году

    Денис Буцаев.

    Российский экологический оператор подвел итоги за восемь месяцев среди регионов по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов.

    Лидерами рейтинга стали Московская и Орловская области, где на переработку отправили 100% твердых отходов. Следом идет Калужская область — 99%.

    На четвертом месте Калмыкия. Ниже находятся Костромская область, Адыгея, Ставропольский край, Астраханская, а также Рязанская и Саратовская области.

    Реформа в отрасли обращения с твердыми отходами началась в 2019 году. Задача, стоящая перед регионами, — вдвое снизить объем захоронения мусора и обеспечить сортировку 100% ТКО к 2030 году.