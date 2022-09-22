Долгострой в ЖК «Митино О2» в Красногорске встал на кадастровый учет | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Долгострой в ЖК «Митино О2» в Красногорске встал на кадастровый учет

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Дом № 9 в жилом комплексе «Митино О2» получил кадастровый номер и встал на учет. Теперь жители, которые купили квартиру в этой новостройке, смогут оформить право собственности на недвижимость, а также записать детей в школу и сад, прикрепиться к поликлинике и осуществить другие юридические процедуры.

Министерство жилищной политики Московской области 19 сентября 2022 года выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 9 в составе ЖК «Митино О2».

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Строительство дома началось в 2017 году компанией «Урбан Групп», которая впоследствии была признана банкротом. В 2019 году права и обязанности застройщика были переданы Фонду развития территорий. Завершение строительство дома финансировалось из федерального и регионального бюджетов.

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Благодаря совместной работе Министерства жилищной политики Московской области и управления Росреестра по Московской области проблемный в прошлом дом встал на кадастровый учет. 226 дольщиков восстановлены в своих правах.

На сегодняшний день в жилом комплексе «Митино О2» завершилось строительство семи домов и головных инженерных сооружений. Семь корпусов были введены в эксплуатацию с 2019 по 2022 год. Достроены и переданы на баланс администрации Красногорска здание водозаборного узла, канализационно-насосная станция и локальные очистные сооружения.

Подмосковье окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками к 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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