Долгострой в Домодедове пообещали возвести до конца 2022 года | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Долгострой в Домодедове пообещали возвести до конца 2022 года пресс-служба Минжилполитики Московской области

Читать 360tv в

Строительство ЖК «Кирова, 17» в Домодедове планируют завершить до конца 2022 года. Минжилполитики Московской области привлекло для этого группу компаний «Страна Девелопмент».

Реклама

В начале сентября на площадке ЖК застройщик «Страна Девелопмент» возобновил строительство. Сейчас на объекте работает более 100 рабочих и более 10 единиц техники. Уже ведется подключение инженерных сетей, отделка МОПов и благоустройство территории.

пресс-служба Минжилполитики Московской области

Жилой комплекс «Кирова, 17» более пяти лет возводится в Центральном микрорайоне в Домодедове. Здесь купили квартиры порядка тысячи семей. Застройщик ООО «Гюнай» планировал завершить строительство в 2020 году, но из-за финансовых проблем не справился с обязательствами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах.

0 0 0 0 0 0