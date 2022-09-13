Долгострой в Домодедове пообещали возвести до конца 2022 года | 360°

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Долгострой в Домодедове пообещали возвести до конца 2022 года

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Строительство ЖК «Кирова, 17» в Домодедове планируют завершить до конца 2022 года. Минжилполитики Московской области привлекло для этого группу компаний «Страна Девелопмент».

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В начале сентября на площадке ЖК застройщик «Страна Девелопмент» возобновил строительство. Сейчас на объекте работает более 100 рабочих и более 10 единиц техники. Уже ведется подключение инженерных сетей, отделка МОПов и благоустройство территории.

пресс-служба Минжилполитики Московской области

пресс-служба Минжилполитики Московской области

Жилой комплекс «Кирова, 17» более пяти лет возводится в Центральном микрорайоне в Домодедове. Здесь купили квартиры порядка тысячи семей. Застройщик ООО «Гюнай» планировал завершить строительство в 2020 году, но из-за финансовых проблем не справился с обязательствами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах.

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