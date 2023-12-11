Подмосковье 11 декабря 2023, 17:32 Долгострой на Центральной улице в Щелкове подключили к водоснабжению Щёлковский Водоканал

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Строительство многоэтажки на улице Центральной в Щелкове приближается к завершению. Здание уже подключили к водоснабжению — об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья

Щёлковский Водоканал

Специалисты выполнили врезку двух трубопроводов, чтобы у коммунальщиков была возможность перекрыть один ввод в случае необходимости (в это время вода будет поступать по второму). В доме помимо системы холодного водоснабжения предусмотрены индивидуальный тепловой пункт, водяное пожаротушение — отдельно для жильных помещений и подземного паркинга.

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Перед пуском воды специалисты зафиксировали положение прибора учета и записали первоначальные показания. Затем открыли главную задвижку.

Новый трубопровод протяженностью 220 метров «Щелковский водоканал» проложил еще в сентябре. Он соединил между собой два водовода на улицах Центральная и Первомайская.

Щёлковский Водоканал

Проблемный ЖК «Центральный» правительство Московской области поручило другому застройку после того, как предшествующая организация не выполнила взятые перед дольщиками обязательства. Сейчас в здании есть все необходимые условия для жизни. Новоселье не за горами.

Первый этап программы расселения аварийного жилья в Подмосковье полностью завершится в следующем году. Современными квартирами обеспечат почти 24 тысячи человек. Это люди, чьи дома были непригодны к жизни, буквально стали бараками. Затем начнется второй этап, напомнил губернатор Андрей Воробьев.