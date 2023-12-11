Важное 11 декабря 2023, 13:48 Курс на второй большой этап. Андрей Воробьев — о масштабах расселения аварийного жилья в Подмосковье Губернатор Подмосковья: 24 тысячи жителей аварийных домов расселят к 2024 году На фото: дом для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде / Пресс-служба губернатора Московской области

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Первый этап программы расселения аварийного жилья в Подмосковье полностью завершится в следующем году. Современными квартирами обеспечат почти 24 тысячи человек. Это люди, чьи дома были не пригодны к жизни, буквально стали бараками. Затем начнется второй этап, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Первая часть программы коснулась аварийных домов, которые получили этот статус до января 2017 года.

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«Мы первыми среди регионов предложили сертификаты, которые дают человеку свободу выбора по географической возможности приобретения жилья. Для многих это оказалась крайне удобно и оперативно. Не нужно ждать, когда построят дом, а буквально за короткий период можно получить все, чтобы приобрести квартиру и планировать свое будущее», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Дом для переселенцев из аварийного жилья на Заводской улице в Вербилках

Практика с жилищными сертификатами хорошо зарекомендовала себя уже в начале программы. Люди не ждали ввода конкретного многоквартирного дома, а получали компенсацию в расчете 130 тысяч рублей за «квадрат» — не менее 4 296 000 рублей. Они сами выбирали город и объект по душе.

Наша задача — максимально интенсивно работать над расселением аварийного жилья региона и заниматься, конечно, реновацией. Тоже тема очень важная и очень чувствительная. Андрей Воробьев

В январе стартует второй масштабный этап, когда будут расселять дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 год.

Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пущине, микрорайон Д Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пущине, микрорайон Д Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пущине, микрорайон Д Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пущине, микрорайон Д

Ранее стало известно, что к началу января 2024 года Подмосковье восстановит права последних трех тысяч обманутых дольщиков.

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