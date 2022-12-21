21 декабря 2022, 21:09
Долгострой «Кирова, 17» в Домодедове ввели в эксплуатацию
Жилой комплекс «Кирова, 17» достроили в городском округе Домодедово. Минжилполитики Московской области выдало зданию разрешение на ввод в эксплуатацию, в правах будут восстановлены 1445 дольщиков.
В пресс-службе Министерства жилищной политики напомнили, что первоначальным застройщиком выступало ООО «Гюнай». Компания планировала завершить строительство в 2020 году, но не справилась с обязательствами из-за финансовых проблем.
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Правительством Подмосковья было принято решение взять ЖК «Кирова, 17» на особый контроль, напомнила глава ведомства Инна Федотова. Для завершения строительства привлекли группу компаний «Страна Девелопмент», которая в начале сентября возобновила работы.
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«За два месяца они сделали то, что предыдущий застройщик не смог сделать за два года. Дом достроен и введен в эксплуатацию», — подчеркнула Инна Федотова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Подмосковья вышла в плюс по итогам 2022 года.
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Строительство
Город Домодедово
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