Подмосковье 21 декабря 2022, 21:09 Долгострой «Кирова, 17» в Домодедове ввели в эксплуатацию

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Жилой комплекс «Кирова, 17» достроили в городском округе Домодедово. Минжилполитики Московской области выдало зданию разрешение на ввод в эксплуатацию, в правах будут восстановлены 1445 дольщиков.

В пресс-службе Министерства жилищной политики напомнили, что первоначальным застройщиком выступало ООО «Гюнай». Компания планировала завершить строительство в 2020 году, но не справилась с обязательствами из-за финансовых проблем.

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Правительством Подмосковья было принято решение взять ЖК «Кирова, 17» на особый контроль, напомнила глава ведомства Инна Федотова. Для завершения строительства привлекли группу компаний «Страна Девелопмент», которая в начале сентября возобновила работы.

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«За два месяца они сделали то, что предыдущий застройщик не смог сделать за два года. Дом достроен и введен в эксплуатацию», — подчеркнула Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Подмосковья вышла в плюс по итогам 2022 года.

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