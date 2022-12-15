Подмосковье 15 декабря 2022, 09:18 «Прошли год с плюсом». Воробьев — об успехах экономического развития Подмосковья Губернатор Воробьев: экономика региона вышла в плюс по итогам 2022 года Телеканал «360»

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Экономическое развитие Московской области вышло в плюс по итогам года, несмотря на западные санкции. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью на радио Sputnik.

«У нас диверсифицирована экономика, хотя удар по торговле тоже, конечно, был нанесен. Как и иностранные компании нанесли нам заметный урон. Но вместе с тем 2022 год мы прошли с плюсом», — констатировал Воробьев.

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Он выразил надежду, что отечественный бизнес, который приходит в Подмосковье, позволит сохранить занятость населения. Сейчас безработица в регионе крайне низкая, «ее, можно сказать, практически нет».

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«Ищем специалистов — тех, кто умеет работать руками. Технологов, инженеров, врачей. Они на вес золота», — добавил губернатор Подмосковья.

Он отметил, что ситуация в следующем году, скорее всего, будет непростой, но власти региона «собранны, настроены на результат». Андрей Воробьев надеется, что удастся обеспечить дальнейшую стабильность бюджета, а значит, и реализацию проектов, которые волнуют жителей: по школам, детским садам, дорогам.