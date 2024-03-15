Подмосковье 15 марта 2024, 17:04 Долголеты и студенты из Солнечногорска испекли блины для бойцов СВО в рамках «Недели добрых дел» пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В рамках акции «Неделя добрых дел», проходящей в регионе, студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» вместе с участниками губернаторского проекта «Активное долголетие» объединились, чтобы испечь блины для бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Солнечногорске.

В результате совместных усилий для защитников приготовили более 300 блинов, а после передали их и поздравили с Масленицей.

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«Во время приготовления царила прекрасная и дружественная атмосфера. Уверена, что нам удалось создать для бойцов праздничное настроение и это поспособствует их скорейшему выздоровлению», — отметила руководитель клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске Марина Анисимова.

Напомним, что акция «Неделя добрых дел» — это часть большого благотворительного проекта «Доброе дело», стартовавшего в Московской области в 2022 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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