Доктор рядом. Эксперимент терапевтической службы Домодедова предложили распространить на всю Россию

В Домодедове уже давно развивается уникальный проект «Доктор рядом». Он позволяет обеспечить жителей медицинской помощью прямо там, где они живут или работают: в домах или офисах. Теперь этот опыт могут распространить на всю Россию. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Ямской амбулатории.

Главврач напомнил, что в Домодедове терапевты принимают больных не в поликлиниках, а в амбулаториях и микрорайонах города, на первых этажах жилых домов. Этот проект называется «Доктор рядом».

Этот опыт есть только в Домодедове. С федеральным Минздравом мы разговаривали — хотят распространить этот опыт на всю Россию Андрей Осипов.

Таким образом, жители могут получить первую помощь в шаговой доступности, а в поликлиниках нет узкого горлышка. Главврач рассказал, что такие амбулатории могут принимать до восьми тысяч человек в смену.

По словам Осипова, домодедовская больница приняла 14 молодых врачей, и теперь амбулаторная терапевтическая служба в городе укомплектована на 100%. Всего же удалось привлечь 63 врачей.

«Без администрации мы ничего не сделали бы. Это и квартиры служебные, и общежития, и 20 тысяч ежемесячно на оплату съемного жилья. Плюс администрация тем, кто работает в ФАП, далеко, оплачивает еще три тысячи рублей на проезд», — рассказал Андрей Осипов.

Развитию терапевтической службы помогло привлечение новых кадров. Благодаря существующим льготам и мерам поддержки на переезд решились специалисты из самых разных регионов.

«Я уже год тут, переживала, как переживу этот переезд, но все уже нормально. Я тут с семьей, ребенок поступил в вуз. Нравится Домодедово, город аккуратный, и стационар нравится», — рассказала Ольга Лобанова, которая раньше возглавляла медслужбу саратовской областной больницы.

Глава Домодедова Александр Двойных рассказал, что в округе оказалось много врачей, у которых нет земли. Они смогут ее получить благодаря новому закону о выделении участков для государственных медиков под строительство домов. Двойных отметил, что к ним поступило уже 100 заявок.

Врачи — во все времена особые люди. В последние два года особенно. Мы вами очень дорожим Андрей Воробьев.

Кроме участков, врачам обеспечивают достойные условия и на рабочем месте. Пока у них нет домов, они могут жить в специальном общежитии на 45 отдельных комнат. В них совсем недавно сделали ремонт.