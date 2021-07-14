Врачи Подмосковья смогут получить по новой льготе землю для строительства дома

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, по которому врачи государственных учреждений региона могут получить участки земли для строительства домов. Стаж работы должен быть не менее трех лет.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, новый закон определил специальности и городские округа, в которых медики смогут получить участки.

Закон разработан для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для врачей Наталья Адигамова.

Средняя площадь участка — от 10 до 15 соток. Земли передадут в безвозмездное пользование.

Если за шесть лет на участках уже построят дома, то владельцы смогут оформить земли в свою собственность.

Преимущества льготы

Когда жители зарегистрируют дома, получат преимущества — в их числе, например, налоговый вычет.

Пи этом, если речь идет о льготниках и жителях, имеющих уже несколько объектов недвижимости одного вида, их полностью освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида.

Это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж, машино-место или хозяйственное строение до 50 квадратных метров на участке для ведения садоводства, ЛПХ, ИЖС Минмособлимущество Подмосковья.

Список всех 36 специальностей врачей, а также перечень всех городских округов, где выделят земли, разместили на портале mosreg.ru. Увидеть документ можно по ссылке.