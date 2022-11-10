Важное 10 ноября 2022, 08:39 «Продумано до мелочей». Доброволец СВО поблагодарил губернатора Подмосковья за новую экипировку для бойцов Доброволец СВО из Подмосковья поблагодарил Андрея Воробьева за новую экипировку для бойцов

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Подольске семью, в которой и сын, и отец решили отправиться добровольцами на специальную военную операцию. Вернувшиеся с передовой, бойцы рассказали ему о насущных проблемах и поблагодарили за новую экипировку для военнослужащих. Беседа проходила в эфире радио Sputnik.

«Сейчас это очень важно. Я смотрел то, что вот от вас, Андрей Юрьевич, собирается для мобилизованных ребят, для добровольцев. Все прекрасно. Даже не просто прекрасно, а там именно все то, что необходимо, в комплект все входит», — сказал глава семьи Игорь Башкин.

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Губернатор уточнил, что в новую экипировку, которую выдают мобилизованным и добровольцам из Подмосковья, входит 23 вещи. В комплекте есть все необходимое, включая термобелье, спальные мешки, сапоги, тактические очки, рюкзаки и многое другое.

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Офицеры, которые у нас работают, — они в тесном контакте, как и мы с командирами. И мы советуемся, что взять в первую очередь, что во вторую Андрей Воробьев.

Игорь Башкин обратил особое внимание на комплектацию экипировки.

«Вплоть до мелочей все продумано. Очень прекрасно, вам огромное спасибо от всех ребят, которые сейчас там», — обратился он к губернатору.

Ранее к Воробьеву обратилась мать добровольца из Орехово-Зуева. Она поблагодарила главу Подмосковья за поддержку сына и их семьи.