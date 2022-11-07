Подмосковье 07 ноября 2022, 14:07 «У нас есть помощники — вы». Мать добровольца СВО поблагодарила губернатора Подмосковья за поддержку Мать добровольца СВО поблагодарила губернатора Подмосковья за поддержку Пресс-служба губернатора Московской области

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Мать добровольца из Орехово-Зуева обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, чтобы выразить благодарность за поддержку сына и их семьи. Женщина пояснила, что сын получил повестку, но оказался негоден к призыву по состоянию здоровья. Однако молодой человек настоял на своем и отправился в зону спецоперации добровольно.

«Хочу выразить вам материнскую благодарность за оказание помощи. Сын получил выплату на свой счет. Конечно, непросто матерям, но мы понимаем сегодняшнюю ситуацию и гордимся своими детьми, мужьями. Тем, что наши ребята выполняют свой долг», — сказала мать добровольца во время прямого включения на заседании правительства Подмосковья.

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Она добавила, что у нее есть пятилетний внук. Благодаря мерам поддержки он теперь бесплатно ходит в детский сад и бесплатно занимается в спортивных секциях.

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«Сегодня я отвела его в детский сад, а туда приехал спектакль. И заведующая детским садом сказала: „Не нужно ничего платить — для вашего ребенка бесплатно“. Конечно, это очень приятно. Именно забота. Потому что, что говорить, — мне, конечно, сначала показалось, что я осталась одна», — поделилась она.

Но на фоне такой поддержки, по словам женщины, семье все равно становится легче.

Сейчас мы понимаем, что мы не одни, у нас есть помощники — вы, уважаемый наш губернатор, и администрация городского округа. Это все для матерей, так как я мама солдата, очень значимо. Хочу вам еще раз выразить сердечную материнскую благодарность мать добровольца СВО.

Воробьев поблагодарил женщину, сказав отдельное спасибо за то, какого сына она смогла воспитать.

«Марина Анатольевна, это вам низкий поклон. И спасибо вам за вашего сына, который принял такое решение, который сделал такой шаг. Как известно, простого человека от героя как раз такой шаг и отличает. Я очень надеюсь, что мы сможем познакомиться с вашим сыном, когда он вернется, и с вашим внуком», — добавил он.

Женщина обратила внимание и на отзывчивость администрации Орехово-Зуевского городского округа, которая оказала ей поддержку в решении всех вопросов.