Подмосковье 05 февраля 2024, 18:13 «Уйти, чтобы помочь своим». Доброволец из Рузы прошел подготовку и отправится в зону СВО вслед за друзьями Доброволец из Рузы рассказал о своем решении отправиться в зону СВО Телеканал «360»

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Артем из Рузы прошел курсы начальной военной подготовки и готовится к отправке в зону СВО. Доброволец рассказал, что принял это важное решение уже давно — он едет, чтобы помочь землякам.

«Все родные, конечно, переживают, но отреагировали нормально. Я давно им сказал, что собираюсь, поэтому они приняли это решение», — говорит Артем.

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Позади у парня — операция на колене, поездка в Донбасс с гуманитарным грузом. С самого начала он делал, что мог, чтобы поддержать своих. Потом понял, что может больше.

«Друзья уехали. Кого-то мобилизовали, когда была первая волна, кто-то сам ушел. Проводил их и понял, что тоже захотел. Чтобы помочь и друзьям, и всем нашим», — продолжает доброволец.

Далекоидущих планов Артем не строит, впереди две главные задачи: пройти учебку и попасть к землякам.

Семья уже ждет добровольца назад. Первый отпуск обещают дать через полгода после зачисления на службу. Теоретически, это будет летом. Чтобы обязательно вернуться, Артем взял у мамы ее брелок, который нужно будет вернуть — такая примета. Уходил он со светлым лицом, а провожали его слезами. Встречать будут также, но там будут уже слезы счастья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о поддержке семьи участника СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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