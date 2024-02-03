Подмосковье 03 февраля 2024, 16:30 «Обязательно поможем». Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова Воробьев пообещал помочь семье участников СВО из Домодедова с подключением газа Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Елена и Владимир живут в Домодедове, осенью 2022 года они проводили троих сыновей на СВО. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью, чтобы узнать о потребностях и оказать помощь.

Во время мобилизации повестка пришла младшему сыну — Дмитрию. Вместе с ним на фронт добровольцами отправились и братья — Роман и Михаил. В зоне СВО они работают водителями и занимаются перевозкой грузов.

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«Я очень хотел навестить вас, ответить на все беспокоящие вопросы, узнать, какую помощь мы можем вам оказать. Всех наших ребят, которые участвуют в спецоперации, мы стараемся поддерживать, уделять заботу и внимание их семьям. Они защищают страну, рискуют жизнями. Задача у всех одна — победить. Другого варианта нам не дано», — подчеркнул губернатор.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

У каждого из братьев свои семьи. Недавно они приезжали в отпуск на две недели, после чего вновь отправились защищать родину. Жены и дети ждут военных с победой и желают скорейшего возвращения домой.

Владимир рассказал Андрею Воробьеву о небольшом хозяйстве в деревне и попросил помочь провести газ к дому, чтобы там можно было проживать круглый год.

«Вы знаете, что Владимир Владимирович Путин инициировал программу социальной газификации. У нас в Московской области уровень газификации достигает 98%, но оставшиеся 2% — все равно существенно, это примерно 300 тысяч человек. Поэтому мы активно реализуем эту программу. Знаю, что у вас тоже есть запрос, обязательно поможем», — добавил губернатор.

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