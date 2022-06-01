«Доброе дело» Подмосковья угостило детей ДНР тремя тоннами мороженого

Школьники из Донецкой Народной Республики получили мороженое из Московской области в рамках акции «Доброе дело». За день в семь школ доставят три тонны сливочного лакомства в шоколаде.

Фуры «Доброго дела» останавливаются прямо возле учебных учреждений. Дети принимают мороженое радостью и благодарностью, выстраиваются за ним в очереди, тянут руки к заветному эскимо. Волонтеры с удовольствием передают его ребятам.

Акцию «Доброе дело» инициировали школьники Подмосковья и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дети приносят в школы гумпомощь для Донбасса — товары первой необходимости, продукты, игрушки, вкладывают в посылки рисунки и письма с теплыми словами. Со временем акция стала масштабнее: к ней присоединился бизнес. «Доброе дело» привозит в Донбасс и медицинскую гумпомощь.

Помимо школ, гумпомощь в Подмосковье продолжают принимать 130 волонтерских пунктов. Узнать адрес ближайшего из них и уточнить, какая помощь нужна именно сейчас, можно на сайте volontermo.ru.