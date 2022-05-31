Дети из Подмосковья передали сверстникам из Донбасса партию мороженого с элитной фабрики

Школьники из подмосковного города Долгопрудный, активные участники акции «Доброе дело», помогли отправить партию мороженого для сверстников в Донбасс. Сладкий подарок доставят в День защиты детей, 1 июня. Об этом ребята рассказали губернатору Андрею Воробьеву.

«Одна из лучших фабрик мороженого — „Чистая линия“ — подготовила большой и вкусный подарок детям Донбасса. Мы и другие ребята помогали загрузить партию мороженого», — рассказали школьники.

Они передали «коробочку добра» и Андрею Воробьеву с пожеланием «насладиться мороженым и угостить коллег».

Глава региона встретился с учениками 31 мая, в день начала строительства 20 современных школ в Московской области. Новые учебные учреждения обеспечат 19 тысяч мест для учеников в 14 городских округах. Старт строительству дали губернатор Воробьев и вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что новые школы в Подмосковье помогают решить вопрос со второй сменой.

В рамках упомянутой акции «Доброе дело», одобренной Андреем Воробьевым, школьники Подмосковья и их семьи передают в республики Донбасса гуманитарную помощь. Ребята вкладывают в посылки рисунки и письма, чтобы подбодрить сверстников из ЛДНР.