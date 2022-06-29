«Доброе дело» доставило гумпомощь на передовую в ДНР

Гумпомощь от подмосковных волонтеров в рамках акции «Доброе дело» привезли в ДНР на первую линию фронта. Поездка была опасной, противник постоянно вел обстрелы. Однако люди, находящиеся на передовой, получили необходимую помощь.

В коробках с гумпомощью было все необходимое для бойцов. На вопрос о том, нужно ли им что-то конкретное, один из военных ответил, что необходимы коптеры для разведки — чтобы выявлять огневые точки и передвижения ВСУ.

В следующий раз военные получат беспилотник для воздушной разведки.

«Мы постараемся проработать этот вариант и как минимум один коптер им купить. Для них это очень важно, они постоянно передвигаются, идут в наступление. И это очень сильно поможет в их работе», — отметил член Общественной палаты Московской области Юрий Мизерный.

Накануне в рамках акции «Доброе дело», инициированной губернатором Андреем Воробьевым, многотонный гуманитарный груз прибыл в Тельмановский и Новоазовский районы ДНР, подшефные Подмосковью.