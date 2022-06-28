«Доброе дело» от школьников Подмосковья приехало в ДНР

Гуманитарный груз прибыл в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой народной республики. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он добавил, что на подшефных Подмосковью территориях активно восстанавливают инфраструктуру.

Толмачев в составе делегации Мособлдумы передал многотонный гуманитарный груз администрациям Тельмановского и Новоазовского районов республики. Именно их Подмосковье взяло под шефство. Помощь собирали всем Подмосковьем, а организаторами акции стали школьники. В фуре — продукты, лекарства, игрушки и бытовые мелочи.

Глава Новоазовска сообщил Толмачеву, что городу не хватает строительных материалов для восстановления разрушенных домов. В решении этой проблемы пообещали помочь. В Тельмановском районе уже активно идут ремонтные работы: готовится площадка под строительство асфальтобетонного завода и ремонт моста через реку Кальмиус. Губернатор Андрей Воробьев пообещал восстановить на территориях 5 школ.

В рамках поездки Александр Толмачев побывал в музее Мариуполе и отметил коллекцию, собранную волонтерами Московской области.

«Когда видишь огромное количество книг, учебников, комиксов, футболок, флагов с нацистской символикой, призванных воспитать ненависть к России со школьной скамьи, чувствуешь неприятный холодок и понимаешь, какую огромную и бесчеловечную машину пропаганды развернули на Донбассе украинские политики и их «старшие товарищи», — сказал депутат.

Толмачев добавил, что сейчас ведет переговоры с Музеем Победы на Поклонной горе, чтобы организовать тематическую экспозицию и там.