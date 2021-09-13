Акция «Наш лес. Посади свое дерево» добралась до Котельников

Более 300 деревьев и около 600 кустарников высадили на территории Котельников в рамках традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево». В работах принимали участие сотни человек, особенно гордятся своими заслугами дети.

Главными площадками для высадки деревьев стали дворы жилых домов и детских садов в Котельниках. Высаживали ели, каштаны, клены, липы и другие деревья. Добровольцы рассказали, что заранее узнавали у жителей, где именно им нужнее всего новая зеленая зона. Адреса были собраны, а дворы — благоустроены.

В акции принимал участие и глава Котельников — он работал рядом с детьми и их родителями. Озеленить получилось двор нового детского сада, который открылся только этой весной. Родственники малышей говорят, что очень рады: теперь деревья будут расти вместе с детьми, можно будет наблюдать за этим и чувствовать счастье.

В Котельниках высаживали деревья даже в парках. В Томилинском лесопарке появились новые ели. Пока они небольшие, но через годы разрастутся и создадут целые хвойные аллеи.

В Дубне особое внимание волонтеры уделили озеленению жилых дворов. Это очень обрадовало жителей многоэтажек, которые после строительства жили рядом с пустырями. Теперь перед их подъездами раскинулся настоящий мини-парк.