Жители Дубны на акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили саженцы во дворах многоэтажек

В подмосковной Дубне провели традиционную акцию «Наш лес. Посади свое дерево». Но в этом году озеленение прошло не совсем привычным образом. Обычно деревья высаживают на территории парков и скверов. Этой осенью решили озеленить места, которые больше всего в этом нуждаются — городские дворы.

В администрации Дубны выбрали две площадки, которые очень густозаселенные, а дворы пока еще пустые. Там организовали высадку кустарников и деревьев. Всего добровольцы посадили больше 170 саженцев.

Глава Дубны Сергей Куликов принял непосредственное участие в акции. Он тоже посадил дерево, рядом с которым установили табличку: «Дерево дружбы». Каштан так назвали потому, что помогал его высаживать Георги Ненчев Радулов, сотрудник посольства Болгарии.

Жители кварталов признались, что озелененные дворы стали для них настоящим праздником. Буквально только что рядом с их домами был пустырь. Теперь там красуется мини-парк. Соседи еще с утра вышли на улицы, чтобы посадить под окнами рябины и каштаны, березы и клены. Получилась настоящая парковая зона.

Сотрудники болгарского посольства посетили и другое мероприятие в Дубне — экологический фестиваль «Удачный день». Им представили традиционные российские яства: маринованные огурцы, заготовки из кабачков. Похвастались в Дубне даже собственным урожаем винограда. Георги Ненчев Радулов отметил, что считает главной своей задачей развитие отношений и крепкой дружбы между Россией и Болгарией.

В Дубне в начале сентября прошел фестиваль фейерверков. Шоу входит в тройку самых масштабных мероприятий такого плана в стране.