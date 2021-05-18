Добавить активности. Городской парк Чехова ждет глобальная реконструкция

Городской парк Чехова одно из любимых мест для отдыха у местных жителей. В скором времени там появятся детские площадки, аттракционы, прогулочные дорожки.

Губернатор Андрей Воробьев пришел в парк вместе с главой городского округа Григорием Артамоновым и министром благоустройства Московской области Михаил Хайкиным. Сначала они прошлись по исторической зоне, которую решено не трогать при благоустройстве.

Воробьев пообщался с местными жителями и спросил, каким они хотят видеть родной парк. Жительницы города попросили сделать для детей карусели, аттракционы, качели-лодочки.

«Старшее поколение пишет. Вспоминают до 2000-х, когда здесь были карусели, огромное обзорное колесо, детские площадки. Насколько мы знаем, это планируется», — рассказала активистка из общественного совета.

Андрей Воробьев поддержал идею.

Источник фото: телеканал «360»

Местная жительница также предложила сделать скульптуры с героями пушкинских сказок. Ведь в Чехове находится усадьба Лопасня-Зачатьевское, куда приезжали вдова, дети и внуки поэта. В этом же месте, которое еще называют «Пушкинское гнездо», долгое время хранились рукописи писателя и его архив.

«Это дешево, может, спонсоры найдутся. Мне кажется, детям — супер! Мы сразу будем индивидуальными. Наш парк заиграет [новыми красками]», — добавила женщина.

Губернатор распорядился, чтобы власти приняли эти пожелания к сведению.

«Тогда через месяц пусть мне Хайкин предложит, какие аттракционы можно поставить, вместе с Григорием Игоревичем и скажут нам. <…> Спасибо вам за активную позицию. Очень надеюсь, что мы к концу лета мы увидим результат», — резюмировал губернатор.

После этого разговора местные жительницы попросили сделать селфи вместе с главой региона. Он с удовольствием согласился.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев в парке встретился с участником благотворительного проекта Руслана Коловского «Моя мини-мечта». Этот проект создан для помощи особенным детям. Дима Егоров, который живет в Чехове, мечтал получить планшет. Губернатор исполнил его желание и подарил ему iPad.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочу iPad подарить на память», — сказал глава региона. Также он спросил, нужна ли семье какая-либо помощь.

Дима и его мама Юлия поблагодарили Воробьева за подарок и сказали, что ни в чем не нуждаются. Семья Егоровых немного рассказала о себе «360». Парень объяснил, зачем ему планшет.

«Для того, чтобы рисовать, в игры играть, писать рассказы, смотреть видео, слушать музыку, мультики, сочинять с папой. А еще я что скажу — люблю снимать видео, удаленно заниматься английским языком», — рассказал он.

Дима добавил, что любит рисовать и сочинять рассказы. Сейчас ему 16 лет, и он учится в колледже на швею. Его мама — Юлия Егорова — рассказала, что встреча с губернатором была для нее полной неожиданностью.

«Я даже до последнего момента не знала, что приедет Андрей Юрьевич. Я, конечно, очень растерялась и не знала, что говорить. Мы занимаемся дистанционно английским языком. Я думаю, что будет очень удобно дистанционно заниматься», — отметила она.

Андрей Воробьев пообщался и с местными жителями, которые играли в шашки.

Начинаем делать реконструкцию здесь, поставим детские площадки, аттракционы. Надеемся, к шашкам активности добавятся Андрей Воробьев.

Они попросили им поставить настольный теннис и сделать площадку бочче.

Источник фото: телеканал «360»

Работы в парке начнутся в середине июня. Подмосковье выделило на благоустройство парка 68 миллионов рублей. В парке среди прочего реконструируют мост над рекой, сделают скейт-площадку, площадку для массовых мероприятий и прогулочные дорожки.