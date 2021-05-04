Благотворительный проект исполнил желание 9-летней Алисы из Чехова

Благотворительный проект Руслана Коловского «Моя мини-мечта» исполнил желание девятилетней Алисы из Чехова.

Источник фото: телеканал «360»

Алиса — участница благотворительного проекта «Моя мини-мечта». В рамках проекта все желающие могут сделать подарок особенным детям. Создатель этого проекта — Руслан Коловский. Идея в том, чтобы рассказать о желании особенного ребенка и найти того, кто ее исполнит.

Все мечты стараются воплотить в жизнь в течение недели. У девятилетней Алисы — задержка психоречевого развития, она пока не умеет писать и только пытается рисовать. Девочке подарили планшет, он как раз поможет ей быстрее учиться новому.

«До этого она могла только черточки какие-то ставить, мы тут удивились, что она нарисовала круг, я ей помогла солнышко сделать, в общем, наша первая картина, которая висит на холодильнике. Мы сильно радуемся, для нас это маленькая, но победа», — поделилась Екатерина Пономарева, мама Алисы.

Сразу после публикации выпуска о мечте Алисы с Русланом связался Константин Безрукавый — депутат из Чехова. Он и вручил подарок девочке.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Мини-мечта» исполнил уже более 70 желаний. За кулисами всей этой затеи команда из трех человек. В небольшой комнате они снимают выпуски о заветных детских мечтах. Руслан рассказал, что желания у особенных детей такие же, как и у обычных. Ребята просят гаджеты, кроссовки, из необычных заявок — полеты на воздушном шаре и дельфинотерапия.

Сам Руслан знает, как важно верить в чудеса в период болезни: в 14 лет он потерял слух из-за травмы головы. Несмотря на это, стал чемпионом по параармрестлингу, почти профессиональным волшебником и героем детских рисунков.

«Я чувствую, что нашел то, что в этой жизни нравится, мотивирует, если кто спросит, для чего я все это делаю, я честно и открыто скажу: делаю для себя. Я просыпаюсь и знаю, что сегодня буду исполнять мечту ребенка, меня это мотивирует и приносит очень большую радость», — рассказал Руслан Коловский, автор проекта «Моя мини-мечта».

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Алиса будет учиться рисовать и писать, ей поможет в этом старшая сестра Ангелина. Проект «Моя мини-мечта» уже давно перерос пределы Чехова, и участвовать в нем могут особенные дети всей Московской области. А взрослых Руслан приглашает стать волшебниками.

Проект Руслана — пример того, как можно использовать Instagram, чтобы делать детей счастливее. Повод для многих задуматься.