До конца года медучреждения Подмосковья получат 122 единицы тяжелого оборудования

В этом году подмосковные медучреждения получат 122 единицы тяжелого медицинского оборудования. Большая часть (86%) из них отечественного производства, доложил министр здравоохранения Алексей Сапанюк губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Наша задача — к 2025 году полностью заменить аналоговое оборудование на современное цифровое. Это позволяет делать качественные обследования, вести повсеместно такую практику, как второе мнение, что очень важно для постановки диагноза», — подчеркнул Андрей Воробьев.

На сегодня в Московской области свыше 900 единиц медоборудования: это рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, КТ, МРТ, ангиографы. 70% из них — цифровая техника, 30% — аналоговая.

Губернатор указал на то, что цифровая техника дает возможность подключать второе мнение, направлять снимки в центры дистанционной расшифровки, что важно для постановки правильного диагноза. В регионе сейчас есть пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве.

Сапанюк обратил внимание, что сейчас тяжелое медоборудование становится более доступным для жителей.

«Сегодня, например, жители Шаховской, Лотошина и Волоколамска, чтобы выполнить МРТ-исследование, едут 2,5 часа в Красногорск, проделывая путь более 100 километров. Аналогичная ситуация для жителей Можайска, которые проходят МРТ-диагностику сейчас в Наро-Фоминске. Это 68 километров и два часа в пути. Но в этом году мы устанавливаем МРТ в Волоколамске, и жители Шаховской, Лотошина, Волоколамска, а это ближайший радиус, будут получать эти исследования, добираясь до больницы не более чем за час», — рассказал министр.

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Он подчеркнул, что в Можайске тоже появится МРТ-аппарат, в местной районной больнице. И жителям не надо будет тратить время, чтобы сделать такое обследование. Транспортная доступность для жителей не будет превышать 40 минут.

«Не менее важным является и производительность аппаратов в зависимости от их характера. Период проведения исследований на цифровом оборудовании существенно меньше, чем на аналоговом. За счет сокращения времени на одно исследование увеличится количество этих исследований и, соответственно, их пропускная способность», — добавил он.

Губернатор в ответ попросил предоставить министру отчет о том, какая производительность и эффективность оборудования была три года назад и как она меняется сейчас.

«Это зависит, безусловно, и от работы врачей, операторов, от заключения, правильной записи в очереди. Все аппараты, о которых вы говорите, весьма дорогие, особенно „3 Тесла“ и Varian. И наша задача — убедиться, что все они работают максимально эффективно», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что работа в части оснащения оборудованием медучреждений продолжается. Для всех очевидно, что аналоговое оборудование — это прошлое, а цифровое — то, чем мы стремимся максимально быстро оснастить нашу систему здравоохранения. И на это предусмотрены большие средства, заключил губернатор.