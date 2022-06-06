facebook_pixel
    06 июня 2022, 12:48

    Андрей Воробьев: к 2025 году на медобъектах Подмосковья заменят все аналоговое оборудование

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    В Подмосковье, по данным за прошлый год, 900 медицинских объектов располагало аналоговым оборудованием. Эту ситуацию нужно менять. Задача — к 2025 году полностью заменить его на современное цифровое оборудование, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Андрей Воробьев: к 2025 году на медобъектах Подмосковья заменят все аналоговое оборудование

    «Современное оборудование позволяет делать качественные обследования, ввести повсеместно практику „второго мнения“ что очень важно для постановки диагноза», — подчеркнул глава Подмосковья на заседании регионального правительства.

    Ранее на форуме решения социальных задач губернатор сообщил о модернизации сферы медицины в Московской области для облегчения работы врачей. Была налажена IP-телефония и усовершенствован процесс записи к врачу.

    В МОНИКИ, по словам главы региона, создали еще четыре центра, поэтому врач при необходимости всегда может посоветоваться и узнать точку зрения другого специалиста.