Андрей Воробьев: к 2025 году на медобъектах Подмосковья заменят все аналоговое оборудование

В Подмосковье, по данным за прошлый год, 900 медицинских объектов располагало аналоговым оборудованием. Эту ситуацию нужно менять. Задача — к 2025 году полностью заменить его на современное цифровое оборудование, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Современное оборудование позволяет делать качественные обследования, ввести повсеместно практику „второго мнения“ что очень важно для постановки диагноза», — подчеркнул глава Подмосковья на заседании регионального правительства.

Ранее на форуме решения социальных задач губернатор сообщил о модернизации сферы медицины в Московской области для облегчения работы врачей. Была налажена IP-телефония и усовершенствован процесс записи к врачу.

В МОНИКИ, по словам главы региона, создали еще четыре центра, поэтому врач при необходимости всегда может посоветоваться и узнать точку зрения другого специалиста.