Дни подмосковных усадеб онлайн. Виртуальные экскурсии проведут в музее Мелихово

Юбилей классика в усадьбе Мелихово планировали отмечать в течение года. Первые мероприятия даже успели провести — еще до начала пандемии коронавируса.

В этом году исполнилось 160 лет со дня рождения писателя. И сразу еще одна дата — 80 лет музею Чехова. Здесь, в усадьбе, были написаны его главные произведения. Например, пьеса «Чайка», которая переведена на все языки мира. Здесь же он принимал пациентов, будучи пратикующим врачом.

Из-за введенных в условиях пандемии ограничений в усадьбе Мелихово отменили традиционный театральный фестиваль, который проводят в мае. Он собирает лучшие драматические коллективы России и Европы.

Однако руководство усадьбы приложит все усилия для того, чтобы артисты все же приехали и выступили. Возможно, произойдет это во второй половине лета.

А сейчас каждый желающий сможет посмотреть спектакли онлайн. Такие трансляции организуют в социальных сетях усадьбы Мелихово. Об этом рассказал ее генеральный директор Константин Бобков.

Большой интерес вызывают онлайн-спектакли нашего театра. У нас единственный музей в мире с собственным театром. Мы уже показали так три спектакля и собираемся продолжить Константин Бобков.

Когда пандемия закончится, в усадьбе возобновят мероприятия. А пока что по главному дому в Мелихове проводят виртуальные экскурсии.

Из-за отсутствия посетителей доходы упали, но сотрудники не теряют оптимизма и надеются, что народная тропа к ним все же не зарастет.