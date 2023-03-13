Подмосковье 13 марта 2023, 14:52 Дмитров получил новые минипогрузчики отечественного производства

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Главное управление содержаний территорий Московской области (ГУСТ) вместе с министерством ЖКХ региона передали снегоуборочную технику коммунальщикам Дмитрова. Городской округ получил два минипогрузчика Ant производства «Ковровского электромеханического завода».

Помимо уборки снега они могут подметать дорожки и мыть дорожные ограничители. Они небольшие, что упрощает уборку дворов от снега и мусора.

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«Это очень хорошие и удобные уборочные машины, простые в эксплуатации. Нам очень не хватало этой техники», — сообщил замглавы Дмитрова по вопросам ЖКХ Сергей Колков.

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Один Ant уже работает в Синьковском коммунальном предприятии, второй минипрогрузчик сейчас убирает снег во дворах села Рогачево.

«Несмотря на малые размеры этот автопогрузчик работает мощно. Самое главное, что он редко ломается», — рассказал водитель нового погрузчика Владимир Яцко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уборочная техника в Подмосковье работает плохо. По его словам, главы городских округов должны обратить на это особое внимание.

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