Подмосковье 26 мая 2023, 15:18 Дмитрий Волошин поздравил баскетбольный клуб «Химки» с успешным завершением сезона

Читать 360tv в

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл бронзу на чемпионате России — Суперлиги. Глава Химок встретился с командой и поздравил спортсменов с успешным сезоном.

Капитан команды Дмитрий Коршаков вручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину бронзовую медаль в знак благодарности за поддержку.

Реклама

«Завершившийся сезон показал — „Химки“ все та же достойная команда, и мы вместе начали писать новую успешную главу в истории клуба. <…> Впереди вас ждет возвращение в Единую лигу ВТБ. Я уверен, что с главным тренером, Андреем Николаевичем Мальцевым, у вас все получится», — сказал Дмитрий Волошин.

Участие команды во втором уровне чемпионата — Суперлиге стало возможным при поддержке администрации округа и руководства клуба. Спортсмены оправдали возложенные надежды, и в следующем сезоне клуб «Химки» вернется в лигу ВТБ.

«В непростые времена город поддержал нас. В тяжелой борьбе мы показали отличный спортивный результат и своей самоотверженностью покорили сердца болельщиков», — отметил генеральный директор баскетбольного «Химки» Павел Астахов.

Он поблагодарил главу и болельщиков, которые верили в команду, а также игроков, тренерский штаб и менеджеров клуба за отличную работу в сезоне.

Напомним, баскетбольный клуб «Химки» существует с 1997 года. Команда является двукратным победителем Кубка Европы, чемпионом Единой лиги ВТБ, победителем Кубка России и 11-кратным серебряным призером чемпионата России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».