Подмосковье 14 апреля 2023, 13:16 Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников музыкальной школы искусств в Озерах Фото Андрея Киселева

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Дмитрий Маликов провел «Урок музыки» для учащихся детской школы искусств имени Сурмилло в Озерах. Народный артист России встретился со студентами Первого Московского областного музыкального колледжа, их педагогами и преподавателями школы искусств.

Темой встречи стало творчество Сергея Рахманинова. Мероприятие посетили более 500 человек. Вместе с Маликовым на сцене выступили 10 учеников школы искусств — инструментальный ансамбль и солисты.

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Социально-образовательный проект «Уроки музыки» проходит в Подмосковье уже девять лет. Мастер-классы проводят для учащихся музыкальных и хоровых школ, вокальных студий и других культурно-досуговых учреждений.

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