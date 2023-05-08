Подмосковье 08 мая 2023, 23:24 Границы более 30 объектов культурного наследия утвердят в Подмосковье Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области заказало разработку проектов по утверждению границ территорий для 34 памятников воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Объекты расположены в Богородском, Пушкино, Волоколамске, Одинцове, Солнечногорске, Клину, Истре, Лотошине, Дмитрове, Наро-Фоминске и Краснознаменске. Установленные границы и режимы использования территорий позволят сохранить историческую целостность и обеспечат безопасность близлежащих зон.

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